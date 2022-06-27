Лунёв: кого-то Дзюба подбешивал, кого-то — нет. У каждого своё мировоззрение

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв, ранее выступавший в составе «Зенита», высказался о взаимоотношениях с Артёмом Дзюбой. Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Дзюба покинул клуб из Санкт-Петербурга, став свободным агентом. Сейчас СМИ связывают Артёма с рядом турецких команд.

«Лично у меня с Дзюбой всякие были отношения. У каждого своё мировоззрение. И своё мнение, как к человеку относиться. Кому-то нравилось, кому-то нет. Кого-то Артём подбешивал, а кого-то нет. Это дело каждого. Так же и с его игрой. Всё это дело вкуса. У всех своё понимание юмора. Это нормально, если у человека есть самоирония, когда он может пошутить над другими и над собой. Да, в каких-то моментах Дзюба перебарщивал, как и другой может в каких-то моментах переборщить.

К Дзюбе у меня есть уважение как к спортсмену. Очень хорошему спортсмену с сильным характером, который сейчас не присущ молодежи. Может быть, только единицам, но раньше таких людей было больше. А оценивать его поступки не хочу и не буду, потому что не знаю, как сам вел бы себя, окажись в его шкуре", — приводит слова Лунёва издание «Известия».

Андрей Лунёв выступал за «Зенит» с января 2017 года, Артём Дзюба — с июля 2015-го. Также футболисты вместе были заиграны за сборную России.