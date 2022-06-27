«Лос-Анджелес» надеется на долгосрочное партнерство с Бэйлом

«Лос-Анджелес» надеется подписать долгосрочный контракт с полузащитником Гаретом Бэйлом, который на данный момент является свободным агентом.

В преддверии чемпионата мира – 2022, который пройдёт зимой, Гарет искал клуб, чтобы поддерживать себя в форме, однако сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон рассказал об уверенности, что сотрудничество с футболистом продлится.

«Я бы с удовольствием вдавался в подробности, но я этого не делаю. Что я могу вам сказать, так это то, что «Лос-Анджелес» и Гарет надеются, что это будет долгосрочное партнёрство и важный шаг для Гарета и его семьи.

У нас нет точной даты, когда он прибудет. Трансферное окно открывается в начале июля, и с этого момента мы сможем зарегистрировать его.

Нам всё ещё нужно пройти процедуру рабочей визы, но мы надеемся, что в течение следующей недели или 10 дней мы сможем позаботиться об этом для него и его семьи, чтобы приветствовать их в Лос-Анджелесе и для того, чтобы он начал осваиваться.

Ориентировочно, первую игру он сможет провести 8 июля.

Речь никогда не шла о шести месяцах контракта только ради чемпионата мира. Мы всегда говорили о более длительной перспективе. Это было ясно со стороны Гарета и его представителя.

Когда Гарет будет думать о том, что ему нужно делать, его приоритетом будет «Лос-Анджелес», мы абсолютно уверены в этом», – цитирует Торрингтона Sky Sports.

Ранее футболист в «Твиттере» анонсировал переход в клуб.