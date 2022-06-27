Роналдиньо сыграл товарищеский матч за клуб из Индонезии

Легендарный экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо провёл товарищеский матч за индонезийский клуб «РАНС Нусантара», информирует Suara.com.

В Индонезии был разыгран товарищеский турнир между клубами «РАНС Нусантара», «Арема» и «Персик», которые провели между собой выставочные матчи по 30 минут.

Роналдиньо вышел на поле только в игре с «Персиком», но не смог отметиться яркими и результативными действиями. По информации индонезийских СМИ, матч был слишком интенсивным для 42-летнего бразильца, потому что футболисты «Персика» воспринимали его очень серьёзно.

Напомним, Роналдиньо закончил профессиональную карьеру в 2015 году, покинув «Флуминенсе». Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.

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