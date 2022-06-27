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Источник: Суарес подписал контракт с «Ривер Плейтом»

Источник: Суарес подписал контракт с «Ривер Плейтом»
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Уругвайский нападающий Луис Суарес подписал контракт с аргентинским клубом «Ривер Плейт», сообщает журналист Кристиан Мартин в «Твиттере».

Напомним, над данный момент Суарес является свободным агентом. В минувшем сезоне он выступал за мадридский «Атлетико» и провёл 45 матчей во всех турнирах. За это время он забил 16 мячей и сделал две голевые передачи.

В текущем сезоне после пяти матчей «Ривер Плейт» занимает шестое место в таблице чемпионата Аргентины, набрав восемь очков. Также команда вышла в плей-офф Кубка Либертадорес с первого места, и в 1/8 финала сыграет с клубом «Велес Сарсфилд».

Ранее сообщалось, что форвард согласовал однолетний контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Текущая рыночная стоимость 35-летнего нападающего, согласно данным портала Transfermarkt, составляет € 8 млн.

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