Лунёв: всегда считал, что Россия, Украина и Беларусь — один народ

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к политике. По мнению футболиста, люди из России, Украины и Беларуси – это один народ, который разделён территориально.
«Главы любого государства решают свои задачи. Я в политике несильно разбираюсь. Могу почитать или посмотреть какую-то информацию, услышать что-то от друзей, знакомых и сделать выводы. Но, не зная всей ситуации, нельзя делать выводы.
То, что погибают люди, — это как ножом по сердцу. Вот это я точно могу сказать, особенно когда это происходит между Россией и Украиной. Всегда считал, что Россия, Украина, Беларусь — один народ. Да, территориально нас разделили. И у каждого из нас свои обычаи. Но в целом люди-то одни», — приводит слова Лунёва издание «Известия».
Напомним, ранее Лунёв выступал в составе санкт-петербургского «Зенита». Также Андрей заигран за сборную России.
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