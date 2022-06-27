«Барселона» представила форму золотого цвета на сезон-2022/2023 с дизайном Олимпиады-1992

«Барселона» на официальном сайте представила второй комплект формы сезона-2022/2023, которая, как и первая, вдохновлена Олимпийскими играми 1992 года, проходившими в Барселоне.

«Эта форма посвящена самым знаковых элементам Игр – олимпийским кольцам и золотым медалям. Это самые ценные из всех олимпийских предметов, которые спортсмены со всего мира стремятся выиграть. Таким образом, цвет золота является абсолютным главным героем нового дизайна, который также включает в себя рисунок карты Барселоны, выделяющий Эшампле, Монжуик и Барселонету в честь Игр 1992 года. Отделка в конце рукавов украшена цветами пяти олимпийских колец.

Этот золотой цвет также символизирует все ценности, необходимые для завоевания олимпийской золотой медали, такие как упорство, амбиции, усилия и постоянное стремление к самосовершенствованию, а также то, как спортсмены, завоевавшие золотые медали, устанавливают стандарты для других.

ФК «Барселона» также хотел, чтобы вторая полоса стала особым намёком на женскую футбольную команду, которая в последние годы отправилась в путь, воплощающий все эти ценности. За последние два сезона команда выиграла исторический требл, в том числе свой первый титул в лиге чемпионов, а в этом сезоне не только выиграла требл на национальном уровне, но и установила два подряд мировых рекорда по посещаемости женских футбольных матчей, заполнив «Камп Ноу» в четвертьфинале лиги чемпионов с «Реалом» и повторив это в полуфинале – с «Вольфсбургом».

Как и первый комплект, эта выездная форма также представлена под слоганом «Пламя живёт», напоминая о том, что олимпийский дух, который привёл город Барселону в новую эру, всё ещё горит и является частью повседневной жизни мужчины и женщины в каталонской столице.

Олимпийское влияние сделало Барселону ориентиром для всего мира. Точно так же ФК «Барселона» всегда был эталоном как на поле, так и за его пределами, благодаря своим уникальным качествам он был признан «Больше, чем клубом» как дома, так и за рубежом.

Кампания также знакомит с концепцией олимпийского золота, включая различные последовательности изображений легенды «Барсы» Альберта Феррера, поднимающегося на подиум на Играх 1992 года в Барселоне.

Как и в случае с домашней формой, футболки и шорты, в которых будут играть футболисты, а также реплики, которые носят болельщики, изготовлены из 100% переработанного полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок», – написала пресс-служба на официальном сайте клуба.