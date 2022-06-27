Источник: Петр Чех покинет «Челси»

Бывший голкипер, а ныне технический директор и спортивный советник «Челси» Петр Чех покинет клуб, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, Чех принял решение об отставке после ухода из клуба спортивного директора Марины Грановской и председателя совета директоров Брюса Бака. Оба специалиста работали в «Челси» с 2003 года и ассоциируются с эпохой Романа Абрамовича в лондонском клубе.

Напомним, должность Грановской временно будет занимать новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Кто займёт место Петра Чеха при новом руководстве – пока что неизвестно.

Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. В конце мая 2022 года Абрамович официально продал клуб консорциуму Тодда Боули.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?