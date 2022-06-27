Источник: Петр Чех покинет «Челси»

Бывший голкипер, а ныне технический директор и спортивный советник «Челси» Петр Чех покинет клуб, информирует The Telegraph.
Согласно сведениям источника, Чех принял решение об отставке после ухода из клуба спортивного директора Марины Грановской и председателя совета директоров Брюса Бака. Оба специалиста работали в «Челси» с 2003 года и ассоциируются с эпохой Романа Абрамовича в лондонском клубе.
Напомним, должность Грановской временно будет занимать новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Кто займёт место Петра Чеха при новом руководстве – пока что неизвестно.
Напомним, 26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб. В конце мая 2022 года Абрамович официально продал клуб консорциуму Тодда Боули.
Кто покинет «Челси» летом 2022 года?
- 27 июня 2022
-
11:22
-
11:17
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:22
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:28
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
05:26
-
04:52
-
04:34
-
03:19
-
03:13
-
02:53
-
02:21
-
02:13
-
01:55
-
01:38
-
01:36
-
01:28
-
01:13
-
01:02
-
00:46
-
00:25
-
00:20
- 26 июня 2022
-
23:56