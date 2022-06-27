Лунёв: зимой я мог переехать в другую европейскую лигу, но «Байер» не отпустил

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал о недавнем сорвавшемся переезде в другой европейский чемпионат. По словам футболиста, он был близок к уходу в аренду, но леверкузенский клуб дал понять, что рассчитывает на него.
«Мы разговаривали на тему возможной аренды с руководством — я и мой представитель Антон Смирнов. Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил. Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи. Договорились, что вернемся к этому разговору летом.
Дальше, как вы знаете, была травма. В последнем туре я сыграл против «Фрайбурга», мы одержали красивую трудовую победу, и пришло понимание: хочется остаться на этом уровне, засучить рукава и работать, тем более впереди Лига чемпионов. Хочется побороться за шанс и там. Хочется показать руководству, что достоин быть первым. В начале сезона я не был готов к футболу «Байера», к требованиям немецкого футбола в принципе. А когда стал готов, получил травму. Так бывает, это футбол», — приводит слова Лунёва издание «Известия».
Напомним, предыдущим клубом Андрея Лунёва был санкт-петербургский «Зенит», за который он выступал с января 2017 года.
- 27 июня 2022
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56
-
11:52
-
11:43
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:22
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:28
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
05:26