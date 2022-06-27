Лунёв: зимой я мог переехать в другую европейскую лигу, но «Байер» не отпустил

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал о недавнем сорвавшемся переезде в другой европейский чемпионат. По словам футболиста, он был близок к уходу в аренду, но леверкузенский клуб дал понять, что рассчитывает на него.

«Мы разговаривали на тему возможной аренды с руководством — я и мой представитель Антон Смирнов. Зимой такие варианты были. В другом европейском чемпионате. Но «Байер» не отпустил. Нам сказали, что рассчитывают на меня. Сказали конкурировать дальше, работать в том же духе, с тем же рвением, ждать шанса. В общем, вполне очевидные вещи. Договорились, что вернемся к этому разговору летом.

Дальше, как вы знаете, была травма. В последнем туре я сыграл против «Фрайбурга», мы одержали красивую трудовую победу, и пришло понимание: хочется остаться на этом уровне, засучить рукава и работать, тем более впереди Лига чемпионов. Хочется побороться за шанс и там. Хочется показать руководству, что достоин быть первым. В начале сезона я не был готов к футболу «Байера», к требованиям немецкого футбола в принципе. А когда стал готов, получил травму. Так бывает, это футбол», — приводит слова Лунёва издание «Известия».

Напомним, предыдущим клубом Андрея Лунёва был санкт-петербургский «Зенит», за который он выступал с января 2017 года.