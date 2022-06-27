«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Шкриньяру

«ПСЖ» хочет включить 28-летнего полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера в сделку по покупке защитника Милана Шкриньяра из «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Дракслер не интересен «Интеру», поэтому клуб запрашивает у парижан полную сумму трансфера – около € 70 млн. Новое предложение «ПСЖ» предполагало € 60 млн и переход Дракслера в стан «нерадзурри».
Главная причина отказа «Интера» от Дракслера – цель генерального директора клуба Джузеппе Маротты сократить зарплатную ведомость на 10-15%. Приобретение немецкого футболиста существенно усложнит эту задачу.
Напомним, контракт Шкриньяра с «Интером» действует до лета 2023 года, его рыночная стоимость по оценке Transfermarkt – € 65 млн. В прошедшем сезоне он провёл 48 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
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