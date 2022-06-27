Газизов подтвердил, что «Ахмат» ведёт переговоры с «Уфой» по Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что главный бомбардир команды Гамид Агаларов может продолжить карьеру в грозненском «Ахмате».
«У Агаларова несколько вариантов продолжения карьеры. «Ахмат»? Слухи небеспочвенны. Это один из вариантов», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что «Ахмат» — фаворит в борьбе за Агаларова.
В минувшем сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 19 голов в 29 матчах. Однако это не помогло «Уфе» сохранить прописку в высшем дивизионе страны: клуб из столицы Башкортостана впервые за восемь лет сыграет в Первой лиге (ранее — ФНЛ). Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
- 27 июня 2022
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