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Александр Алаев будет назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

Александр Алаев будет назначен исполняющим обязанности президента РПЛ
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Действующий президент ФНЛ Александр Алаев займёт пост президента Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, президент РПЛ Ашот Хачатурянц, объявивший о своём уходе, попросил назначить Алаева исполняющим обязанности президента лиги.

Напомним, Алаев был избран на пост президента ФНЛ 25 февраля 2021 года.

Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), тройку замкнуло «Динамо» (53).

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