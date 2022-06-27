Александр Алаев будет назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

Действующий президент ФНЛ Александр Алаев займёт пост президента Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».



По информации источника, президент РПЛ Ашот Хачатурянц, объявивший о своём уходе, попросил назначить Алаева исполняющим обязанности президента лиги.

Напомним, Алаев был избран на пост президента ФНЛ 25 февраля 2021 года.

Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.



По итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), тройку замкнуло «Динамо» (53).