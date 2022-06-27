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В «Урале» сообщили, что Алаев заменит Хачатурянца на посту президента РПЛ

В «Урале» сообщили, что Алаев заменит Хачатурянца на посту президента РПЛ
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Президент «Урала» Григорий Иванов объявил о том, что действующий президент ФНЛ Александр Алаев займёт пост президента Российской Премьер-Лиги. Он заменит на этой должности Ашота Хачатурянца.

«Я уже всё всем сказал. Всё, приняли отставку Хачатурянца. Исполнять обязанности будет Алаев, больше говорить ничего не буду», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Алаев был президентом ФНЛ с 25 февраля 2021 года. Хачатурянц исполнял обязанности президента Российской Премьер-Лиги с октябре 2021-го после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение было утверждено 22 ноября прошлого года.

27 июня Хачатурянц объявил о своём уходе с поста президента лиги. В мае «Чемпионат» сообщал, что он подаст в отставку по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.

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