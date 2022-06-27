Стали известны подробности расторжения контракта Игнатьева с «Рубином»

Казанский «Рубин» и нападающий Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Как информирует «Спорт Бизнес Online», Игнатьев получит неустойку от «Рубина» в размере зарплаты за два месяца. При этом казанский клуб избежал больших трат, ведь с июля 2022 года оклад Ивана в «Рубине» согласно действовавшему контракту вырос бы до € 1 млн в год.
Напомним, прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти играх РПЛ.
По итогам прошлого сезона казанцы заняли 15-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков, и покинули турнир. «Крылья Советов», за которые играл Игнатьев, завершили сезон на восьмой строчке, набрав 41 балл.
- 27 июня 2022
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