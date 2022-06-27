Александр Григорян заявил, что наличие трансгендеров в футболе несправедливо

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян прокомментировал решение немецкого футбольного союза о том, что трансгендеры, играющие в футбол, могут сами выбирать между мужскими и женскими командами.

«Последствия этого решения — глубокий конфликт, который в конечном итоге сто процентов закончится тем, что это решение отменят.

По одной простой причине. Не нужно быть связанным со спортом, нужно иметь просто элементарную логику. Те девушки, которые занимаются футболом, при чём тут — командный это вид спорта или нет. Наличие игроков, которые имеют совершено другие физические данные, совершенно несправедливо. Почему? Потому что некоторые отдают этому всё, жизнь этому посвящают, но могут быть вытеснены не в результате честной конкуренции, а в результате того, что это мужчина. У них другие мышцы и так далее.

Я каждый день сталкиваюсь с этим и вижу, какая разница между девочками, которым природа дала силовые качества и которым не дала силовые качества, прежде всего силовой компонент. Это трагедия для них, потому что есть игровое мышление, есть здоровая психика, то есть девушка может быть эмоционально устойчивая, но не получается добиться высоких результатов именно потому, что нет физических данных», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».