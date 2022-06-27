Сёмин — об уходе Хачатурянца: нужно благодарить его, провёл хорошую работу
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Российский тренер Юрий Сёмин поблагодарил Ашота Хачатурянца за работу на должности президента Российской Премьер-Лиги. 27 июня специалист объявил об уходе этого поста, его место займёт Александр Алаев, работавший на аналогичной должности в ФНЛ.
«Его нужно благодарить! Он провёл хорошую работу, много вопросов решил в интересах РПЛ и российского футбола. Неожиданный уход для меня», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
По итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России. Петербуржцы набрали 65 очков в 30 матчах. Второе место занял «Сочи» (56), тройку замкнуло «Динамо» (53).
Напомним, новый сезон РПЛ начнётся 15 июля матчем «Химки» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00.
Новость по темеХачатурянц сообщил об уходе с поста президента РПЛ
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