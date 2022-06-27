«Факел» подписал контракт с защитником Сергеем Божиным

Защитник Сергей Божин подписал контракт с «Факелом», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Футболист уже выступал за воронежский клуб в сезоне-2018/2019.

В минувшем сезоне Божин выступал в РПЛ за самарские «Крылья Советов» и провёл пять матчей в чемпионате России и один – в Кубке.

Ранее футболист также играл за московское «Торпедо» и «Сызрань».

В минувшем сезоне «Крылья Советов» заняли восьмое место в таблице РПЛ. «Факел» занял второе место в ФНЛ и вошёл в состав участников Премьер-Лиги.

Новый чемпионат «Факел» начнёт 17 июля гостевым матчем с «Краснодаром». Первая встреча, которую воронежский клуб проведёт на домашнем поле, состоится 30 июля в рамках третьего тура РПЛ. Соперником «Факела» станет «Динамо».