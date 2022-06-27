Экс-президент РФС: Хачатурянц пришёл и ушёл. Вокруг него нагнетают какой-то ажиотаж

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал работу Ашота Хачатурянца на посту президента Российской Премьер-Лиги.



«Никак не могу оценить работу Хачатурянца. Я же не член РПЛ. Никогда не был погружён в проблемы Лиги. К тому же слишком мало информации было о деятельности Премьер-Лиги в СМИ. Ну и, наконец, он проработал месяцев 7-8. Какие здесь могут быть оценки? Ничего хорошего и ничего плохого сказать не могу. Обычная жизнь. Человек пришёл и ушёл. Какой-то ажиотаж нагнетают вокруг.



Кажется ли, что Хачатурянц сбегает? Не могу комментировать, кажется или нет. Когда будут официальные причины, можно будет говорить. Не хочу выглядеть глупцом, который комментирует то, чего не знает», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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