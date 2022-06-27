Алаев выступил с заявлением после назначения на пост и.о. президента РПЛ

Александр Алаев выступил с заявлением после назначения на пост временно исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги. Ранее специалист занимал посты генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако, по словам Алаева, если клубы РПЛ поддержат его кандидатуру, то он покинет должности в РФС и ФНЛ.

«Благодаря работе Ашота Рафаиловича (Хачатурянца. – прим. «Чемпионата») Российская Премьер-Лига вступает в новый сезон с сильными партнёрами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить Лигу. В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с учётом интересов клубов и партнёров.

Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.

В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и РФС», — приводит слова Алаева официальный сайт ФНЛ.