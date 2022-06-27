Алаев выступил с заявлением после назначения на пост и.о. президента РПЛ

Александр Алаев выступил с заявлением после назначения на пост временно исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги. Ранее специалист занимал посты генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) и президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако, по словам Алаева, если клубы РПЛ поддержат его кандидатуру, то он покинет должности в РФС и ФНЛ.
«Благодаря работе Ашота Рафаиловича (Хачатурянца. – прим. «Чемпионата») Российская Премьер-Лига вступает в новый сезон с сильными партнёрами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить Лигу. В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с учётом интересов клубов и партнёров.
Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.
В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и РФС», — приводит слова Алаева официальный сайт ФНЛ.
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56