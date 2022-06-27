В «Оренбурге» раскрыли подробности, как принимали решение об отставке Хачатурянца

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о подробностях отставки Ашота Хачатурянца с должности президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, на пост и.о. главы РПЛ назначен Александр Алаев.
«Ашот Рафаилович просто попросился: сказал, есть просьба к собранию принять его отставку. Мы её и приняли. Все клубы проголосовали единогласно. «Зенит» тоже голосовал за отставку, насколько я помню.
Безусловно, я работал с Алаевым в ФНЛ. Меня работа Сан Саныча вполне устраивала, поэтому я проголосовал за его кандидатуру. Я, честно говоря, знаю, что за Алаева проголосовали, в видеоконференции обьявили. Потом я был вынужден уехать. Один из клубов воздержался. Кто — я не знаю», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 27 июня 2022
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