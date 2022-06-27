Кошка напугала футболистку во время флеш-интервью
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Футболистка сборной Испании и мадридского «Атлетико» Ирене Герреро испугалась кошки, которая выскочила к ней во время послематчевого интервью. 25 июня женская сборная Испании победила команду Австралии со счётом 7:0 в товарищеском матче. Герреро оформила дубль на последних минутах встречи.
Ирене давала интервью каналу Teledeporte после матча, яркая реакция футболистки попала в эфир.
Кошка напугала футболистку сборной Испании во время флэш-интервью:
«Ирене Герреро не пугает ни одна сборная на Евро, Ирене пугают кошки», — шутят пользователи «Твиттера».
Женская сборная Испании выступит на чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. В первом туре испанки сыграют со сборной Финляндии.
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