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Кошка напугала футболистку во время флеш-интервью

Кошка напугала футболистку во время флеш-интервью
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Футболистка сборной Испании и мадридского «Атлетико» Ирене Герреро испугалась кошки, которая выскочила к ней во время послематчевого интервью. 25 июня женская сборная Испании победила команду Австралии со счётом 7:0 в товарищеском матче. Герреро оформила дубль на последних минутах встречи.

Ирене давала интервью каналу Teledeporte после матча, яркая реакция футболистки попала в эфир.

Кошка напугала футболистку сборной Испании во время флэш-интервью:

«Ирене Герреро не пугает ни одна сборная на Евро, Ирене пугают кошки», — шутят пользователи «Твиттера».

Женская сборная Испании выступит на чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. В первом туре испанки сыграют со сборной Финляндии.

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