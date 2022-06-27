Александр Дюков прокомментировал уход Хачатурянца с поста президента РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Ашота Хачатурянца уйти с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Мы благодарим Ашота Рафаиловича Хачатурянца за большую работу, проделанную на посту президента лиги.
При нём РПЛ начала разработку и реализацию новой стратегии развития, были достигнуты соглашения о рекордных контрактах с партнёрами, что позволило значительно увеличить общий объём доходов. Уверен, что под его руководством лига и дальше могла бы добиваться новых убедительных результатов, однако мы относимся к его решению об отставке с пониманием», – цитирует Дюкова служба коммуникаций Российского футбольного союза.
Ранее сообщалось, что исполнять обязанности президента РПЛ будет Александр Алаев.
- 27 июня 2022
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