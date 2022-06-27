Дюков поддержал назначение Алаева на пост ВрИО президента РПЛ
Поделиться
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.
«Александр Александрович Алаев давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента.
Теперь клубам в соответствии с уставом лиги предстоит избрать нового лидера. В случае, если Александр Александрович получит их поддержку, он покинет посты генерального секретаря РФС и президента ФНЛ», – цитирует Дюкова служба коммуникаций Российского футбольного союза.
Ранее президент РФС прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56
Партнерский контент