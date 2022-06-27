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Дюков поддержал назначение Алаева на пост ВрИО президента РПЛ

Дюков поддержал назначение Алаева на пост ВрИО президента РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.

«Александр Александрович Алаев давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента.

Теперь клубам в соответствии с уставом лиги предстоит избрать нового лидера. В случае, если Александр Александрович получит их поддержку, он покинет посты генерального секретаря РФС и президента ФНЛ», – цитирует Дюкова служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Ранее президент РФС прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги.

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