Дюков поддержал назначение Алаева на пост ВрИО президента РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поддержал кандидатуру Александра Алаева на пост исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.

«Александр Александрович Алаев давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента.



Теперь клубам в соответствии с уставом лиги предстоит избрать нового лидера. В случае, если Александр Александрович получит их поддержку, он покинет посты генерального секретаря РФС и президента ФНЛ», – цитирует Дюкова служба коммуникаций Российского футбольного союза.

Ранее президент РФС прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента лиги.