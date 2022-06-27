Александр Алаев прокомментировал назначение исполняющим обязанности президента РПЛ

Временно исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал назначение на новую должность.
«Кандидатов на пост главы РПЛ выдвигают клубы. Я к этому готов, общался с ними. Я много лет в футболе на многих ролях, но это новый и большой вызов. Надо всё начинать с нуля, заново доказывать. Учитывая текущие сложности, сейчас РПЛ — особенно важный проект. Это будет очень интересно, мне хочется реализовать себя на этом посту, если клубы окажут доверие.
Мы обсуждали с клубами вопрос моих постов в РФС и ФНЛ. Я заверил их, что в случае избрания покину свои посты, буду сконцентрирован только на РПЛ. Очень важно доделать то, что мы начали в ФНЛ. Реформы идут по плану. Мне хочется, чтобы была преемственность. 7 июля состоится собрание всех клубов ФНЛ, на котором мы всё обсудим. Думаю, к тому времени уже будет ясность», – сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 июня 2022
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