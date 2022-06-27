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Созин: совмещение президенства РПЛ с другими постами для Алаева недопустимо

Созин: совмещение президенства РПЛ с другими постами для Алаева недопустимо
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о назначении Александра Алаева на должность исполняющего обязанности президента Российской Премьер-Лиги.

«Алаев достоин поста президента лиги. Он руководит ФНЛ-1, уже временно возглавлял РФС, а сейчас – его генсекретарь: системный и проверенный человек. И можно только приветствовать его слова о том, что в случае, если он останется президентом лиги, он покинет посты в ФНЛ и РФС. Совмещение президенства РПЛ с другими постами для него недопустимо», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, с февраля прошлого года Алаев занимал должность президента ФНЛ. Исполняющим обязанности президента РПЛ он стал 27 июня 2022 года после ухода Ашота Хачатурянца.

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