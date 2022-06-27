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Салихова: российский футбол в коме. Хачатурянц понял, что реанимировать его не получится

Салихова: российский футбол в коме. Хачатурянц понял, что реанимировать его не получится
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Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы Российской Премьер-Лиги. По её словам, российский футбол находится в состоянии комы, и Хачатурянц быстро понял, что реанимировать его не получится.

«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать и тем более реформировать не представляется возможным. В то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин. У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по её правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.

Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36-м месте. Что случится через пару лет — страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном — так себе перспектива.
Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение — скорее трезвая оценка ситуации. Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу Лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.

Кто бы ни пришёл, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее придатком РФС», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня отставка Хачатурянца была утверждена на общем собрании лиги. На должность и.о. президента РПЛ был назначен Александр Алаев. Хачатурянц, в свою очередь, заявил также о желании покинуть исполком РФС и пост главы ЭСК.

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