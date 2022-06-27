Роналду поделился ожиданиями от выступления «МЮ» под руководством Эрика тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об ожиданиях от игры команды под руководством Эрика тен Хага.
«Конечно, я был счастлив вернуться в клуб, который действительно поднял мою карьеру, поэтому это было невероятное чувство, когда я снова вернулся. Болельщики – счастье их было велико.
Я был и до сих пор очень счастлив быть здесь, и что я должен сказать болельщикам, так это то, что они потрясающие. Даже когда мы проигрывали игры, они всегда поддерживали нас, они всегда с нами. Болельщики всегда в моём сердце. Это люди, которых мы все должны уважать, потому что они на нашей стороне.
Для меня самое главное — попытаться выиграть игры и попытаться выиграть какой-нибудь чемпионат или кубок, но я верю, что «Манчестер» будет там, где ему и место. Как я уже говорил, иногда это требует времени, но я всё ещё верю.
Я знаю, что Эрик тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе» и что он опытный тренер, но нам нужно дать ему время. Всё должно измениться так, как он хочет.
Конечно, я надеюсь, что мы добьёмся успеха, потому что, если он добьётся его, весь «Манчестер» тоже добьется успеха. Так что я желаю ему всего наилучшего.
Мы счастливы и взволнованы. Не только игроки, но и болельщики. Я желаю ему всего наилучшего и давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи», – цитирует Роналду Sky Sports со ссылкой на интервью пресс-службе клуба.
- 27 июня 2022
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:28
-
13:21
-
13:14
-
13:12
-
13:08
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:49
-
12:47
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:26
-
12:23
-
12:22
-
12:18
-
12:15
-
12:10
-
12:03
-
12:02
-
11:56