Роналду поделился ожиданиями от выступления «МЮ» под руководством Эрика тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об ожиданиях от игры команды под руководством Эрика тен Хага.



«Конечно, я был счастлив вернуться в клуб, который действительно поднял мою карьеру, поэтому это было невероятное чувство, когда я снова вернулся. Болельщики – счастье их было велико.



Я был и до сих пор очень счастлив быть здесь, и что я должен сказать болельщикам, так это то, что они потрясающие. Даже когда мы проигрывали игры, они всегда поддерживали нас, они всегда с нами. Болельщики всегда в моём сердце. Это люди, которых мы все должны уважать, потому что они на нашей стороне.



Для меня самое главное — попытаться выиграть игры и попытаться выиграть какой-нибудь чемпионат или кубок, но я верю, что «Манчестер» будет там, где ему и место. Как я уже говорил, иногда это требует времени, но я всё ещё верю.



Я знаю, что Эрик тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе» и что он опытный тренер, но нам нужно дать ему время. Всё должно измениться так, как он хочет.



Конечно, я надеюсь, что мы добьёмся успеха, потому что, если он добьётся его, весь «Манчестер» тоже добьется успеха. Так что я желаю ему всего наилучшего.



Мы счастливы и взволнованы. Не только игроки, но и болельщики. Я желаю ему всего наилучшего и давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи», – цитирует Роналду Sky Sports со ссылкой на интервью пресс-службе клуба.

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