Ведущий защитник «Лилля» пройдёт медобследование в «Ньюкасле»

22-летний футболист «Лилля» Свен Ботман сегодня прибудет в расположение «Ньюкасл Юнайтед», чтобы пройти медобследование, сообщает Sky Sports News.
В пятницу «сороки» достигли договорённости с французским «Лиллем» о трансфере голландского защитника. Сумма перехода составит около € 41 млн, в соглашении также прописаны бонусы.
22-летний футболист станет третьим подписанием «Ньюкасла» за лето. Ранее к «сорокам» присоединились вратарь сборной Англии Ник Поуп и защитник Мэтт Таргетт.
Ботман выступал за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. В сезоне-2020/2021 голландский защитник вместе со своей командой стал чемпионом Лиги 1. Ранее также сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».
«Ньюкасл» в прошлом сезоне АПЛ занял 11-е место. Первый матч нового чемпионата «сороки» проведут с клубом «Ноттингем Форест» 6 августа.
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