Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Вильмар Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»

Источник: Вильмар Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 28-летнего колумбийца заинтересованы несколько европейских клубов и бразильский «Фламенго», информирует BastidoresCRF в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Фламенго» уже сделал официальный запрос по Барриосу, а европейские клубы пока что только контактируют с представителями Вильмара.

Ранее стало известно, что Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Вильмар выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В сезоне-2021/2022 Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми мячами.

Усиление для «Зенита» и ещё трёх топ-клубов! 10 российских игроков, которые «на карандаше» Усиление для «Зенита» и ещё трёх топ-клубов! 10 российских игроков, которые «на карандаше»
«Зенит» нашёл двух игроков вместо Юри Алберто. Но обмен кажется неравноценным «Зенит» нашёл двух игроков вместо Юри Алберто. Но обмен кажется неравноценным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022