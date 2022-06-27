Источник: Вильмар Барриос интересен нескольким клубам из Европы и бразильскому «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В услугах 28-летнего колумбийца заинтересованы несколько европейских клубов и бразильский «Фламенго», информирует BastidoresCRF в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, «Фламенго» уже сделал официальный запрос по Барриосу, а европейские клубы пока что только контактируют с представителями Вильмара.

Ранее стало известно, что Вильмар Барриос рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить свой контракт с санкт-петербургским клубом на год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, действующий контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Вильмар выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В сезоне-2021/2022 Вильмар Барриос провёл за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу, не отметившись забитыми мячами.