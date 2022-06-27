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Защитник «Сочи» Родригао рассказал, в каком случае будет рад перейти в «Зенит»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, в каком случае будет рад перейти в «Зенит»
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Защитник «Сочи» Родригао рассказал, при каких условиях будет готов перейти в «Зенит».

«С моей стороны неэтично говорить о «Зените», ведь у меня действующий контракт с «Сочи». Но если «Зенит» будет хорошим выбором для всех, я буду рад поехать туда!», — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга близок к договорённости о переходе 26-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Родригао сыграл за «Сочи» в 31 матче во всех турнирах. На его счету три гола и одна результативная передача.

В прошедшем чемпионате «Сочи» занял второе место, набрав 56 очков в 30 матчах. «Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем чемпионата России.

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