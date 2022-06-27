Стали известны условия оформления Fan ID. Заявление можно заполнить с 4 июля

Министерство спорта РФ на официальном сайте опубликовало информацию о том, как получить цифровую карту болельщика, более известную как Fan ID.
«Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своём личном кабинете.
После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.
При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребёнка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении», – указано в заявлении на сайте Министерства спорта РФ.
- 27 июня 2022
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