«Спартак» может не платить ему деньги». Широков — о словах Ларссона в адрес России

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о Джордане Ларссоне, который обрадовался, что ему не придётся отрабатывать контракт с московским «Спартаком» до конца из-за нового правила ФИФА.
«Цивилизованная Европа во всей красе даёт о себе знать. Я бы не сказал, что он был яркой фигурой. Один сезон — да. Но он провёл три сезона. В первом сезоне не знали, как от него избавиться. Во втором провёл хороший сезон, но весь сезон не удался, мягко говоря.
Сожалеть о том, что он не приедет, точно не стоит. Раз он так себя ведёт, то «Спартак» вполне может не платить ему деньги. Никаких правовых норм по отношению к нам не соблюдается — почему мы должны это делать? Тем более когда человек так неуважительно относится к команде, которая ему платила, и не ухудшала в его сторону контракт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июня 2022
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