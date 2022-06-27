«Спартак» может не платить ему деньги». Широков — о словах Ларссона в адрес России

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о Джордане Ларссоне, который обрадовался, что ему не придётся отрабатывать контракт с московским «Спартаком» до конца из-за нового правила ФИФА.

«Цивилизованная Европа во всей красе даёт о себе знать. Я бы не сказал, что он был яркой фигурой. Один сезон — да. Но он провёл три сезона. В первом сезоне не знали, как от него избавиться. Во втором провёл хороший сезон, но весь сезон не удался, мягко говоря.



Сожалеть о том, что он не приедет, точно не стоит. Раз он так себя ведёт, то «Спартак» вполне может не платить ему деньги. Никаких правовых норм по отношению к нам не соблюдается — почему мы должны это делать? Тем более когда человек так неуважительно относится к команде, которая ему платила, и не ухудшала в его сторону контракт», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.