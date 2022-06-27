В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID.



«Готовы ли к введению Fan ID? Работаем над этим, всё прорабатываем. Мы занимаемся этим вопросом», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, заявление на получение Fan ID можно будет подать с 4 июля на сайте Госуслуг.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. В межсезонье команду покинул главный тренер Александр Кержаков, его место занял Михаил Галактионов.

Первый матч нового сезона нижегородцы проведут 17 июля в гостях с «Локомотивом». Первая домашняя игра пройдёт в рамках третьего тура. 31 июля «Нижний Новгород» встретится с ЦСКА.