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В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID

В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов ответил на вопрос о готовности стадиона к введению Fan ID.

«Готовы ли к введению Fan ID? Работаем над этим, всё прорабатываем. Мы занимаемся этим вопросом», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, заявление на получение Fan ID можно будет подать с 4 июля на сайте Госуслуг.

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» занял 11-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. В межсезонье команду покинул главный тренер Александр Кержаков, его место занял Михаил Галактионов.

Первый матч нового сезона нижегородцы проведут 17 июля в гостях с «Локомотивом». Первая домашняя игра пройдёт в рамках третьего тура. 31 июля «Нижний Новгород» встретится с ЦСКА.

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