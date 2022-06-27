Футболистки сборной Норвегии прокомментировали стрельбу в Осло

Игроки женской сборной Норвегии Гуро Рейтен и Ада Хегерберг после матча с Новой Зеландией рассказали о своих ощущениях и эмоциях, вызванных стрельбой в гей-клубе в Осло, произошедшей в ночь на 25 июня.
«Нам предстоит пройти долгий путь. Сейчас страшно, надеюсь, со временем это пройдёт. Я горжусь тем, кто я есть, и не буду скрывать этого из-за произошедшего.
Конечно, ты злишься. То, что кто-то готов зайти так далеко – это абсолютная катастрофа. Вы чувствуете много разных эмоций, что вам грустно, страшно, вы сердитесь. Это совершенно невообразимо, на самом деле», – сказала в интервью VG полузащитник лондонского «Челси» Гуро Рейтен.
«Для нас невероятно важно, что так много людей пришли и поддержали нас сегодня. Это было сделано для того, чтобы отпраздновать разнообразие. Я надеюсь, что мы сможем пережить такие трагические события», – сказала после матча автор забитого гола нападающая Ада Хегерберг, выступающая за «Лион».
- 27 июня 2022
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