Кудряшов рассказал, в каком клубе проведёт следующий сезон

Бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов заявил, что его контракт с футбольным клубом «Антальяспор» будет продлён на следующий сезон, так как он сыграл более 20 матчей в стартовом составе за год — такая опция была прописана в соглашении сторон. Также Кудряшов высказался об экс-футболистах «Спартака» Луисе Адриано и Фернандо, которые тоже выступают за «Антальяспор».

«Остаюсь ли я в Турции? Соглашение с «Антальяспором» было по схеме «1+1», а для пролонгации нужно было сыграть в 20 матчах в стартовом составе. Я перевыполнил это условие, поэтому да, следующий сезон отыграю в Анталье.

Как оценю Луиса Адриано и Фернандо, которые выступают за «Антальяспор»? Они в порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в «Спартаке». Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке — прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо.



Помню, Адриано только прилетел из Бразилии, а уже через сутки, несмотря на разницу в часовых поясах, вышел играть против «Бешикташа». Кричал: «Я выйду! Я готов». И качественно отработал 70 минут. Фернандо — то же самое. Казалось бы, приехал после Китая… Но через неделю был идеально готов», — приводит слова Кудряшова «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Кудряшов объявил об окончании карьеры в сборной России.