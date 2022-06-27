Гиа Григалава вернулся в «Арсенал»

Грузинский защитник Гиа Григалава подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает официальный телеграм-канал клуба. В прошедшем сезоне футболист выступал за «Химки» и провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге.

Ранее игрок выступал за тульский «Арсенал» на протяжении пяти сезонов. За это время он забил в Премьер-Лиге три гола.

Также в России Григалава играл за «Ростов», СКА Ростов-на-Дону, «Москву», нижегородскую «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи».

По итогам прошлого сезона туляки заняли последнее, 16-е место в таблице и покинули Российскую Премьер-Лигу.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в Первой лиге — с хабаровским СКА. Встреча пройдёт 17 июля на домашней арене туляков. Начало – в 18:00 мск.