Фёдор Щербаченко назначен спортивным директором «Ротора»

Бывший тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко назначен на должность спортивного директора клуба, сообщает официальный сайт волгоградской команды. Специалист работал главным тренером в «Роторе» в 2013–2014 годах.

Также он работал в «Кубани», «Томи», «Москве», «Краснодаре-2000», «Балтике», «Губкине», «Мордовии», «Улиссе», «Кайсаре», «Чайке» и «Минске».

Также специалист был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира – 2018.

В прошедшем сезоне «Ротор» занял 18-е место в таблице ФНЛ-1 и покинул лигу.

Ранее сообщалось, что главным тренером команды с нового сезона будет экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов. Напомним, следующий сезон команда проведёт в ФНЛ-2.