Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Щербаченко назначен спортивным директором «Ротора»

Фёдор Щербаченко назначен спортивным директором «Ротора»
Комментарии

Бывший тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко назначен на должность спортивного директора клуба, сообщает официальный сайт волгоградской команды. Специалист работал главным тренером в «Роторе» в 2013–2014 годах.

Также он работал в «Кубани», «Томи», «Москве», «Краснодаре-2000», «Балтике», «Губкине», «Мордовии», «Улиссе», «Кайсаре», «Чайке» и «Минске».

Также специалист был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира – 2018.

В прошедшем сезоне «Ротор» занял 18-е место в таблице ФНЛ-1 и покинул лигу.

Ранее сообщалось, что главным тренером команды с нового сезона будет экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов. Напомним, следующий сезон команда проведёт в ФНЛ-2.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022