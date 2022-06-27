Фёдор Щербаченко назначен спортивным директором «Ротора»
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Бывший тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко назначен на должность спортивного директора клуба, сообщает официальный сайт волгоградской команды. Специалист работал главным тренером в «Роторе» в 2013–2014 годах.
Также он работал в «Кубани», «Томи», «Москве», «Краснодаре-2000», «Балтике», «Губкине», «Мордовии», «Улиссе», «Кайсаре», «Чайке» и «Минске».
Также специалист был внештатным тренером-аналитиком в штабе национальной сборной России при подготовке к чемпионату мира – 2018.
В прошедшем сезоне «Ротор» занял 18-е место в таблице ФНЛ-1 и покинул лигу.
Ранее сообщалось, что главным тренером команды с нового сезона будет экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов. Напомним, следующий сезон команда проведёт в ФНЛ-2.
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