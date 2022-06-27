«Ротор» объявил о назначении Стукалова на пост главного тренера

Волгоградский «Ротор» официально объявил о том, что новым главным тренером команды стал Алексей Стукалов, который в минувшем сезоне работал в «Уфе».

Ранее специалист подтвердил «Чемпионату» информацию о том, что возглавит клуб. Однако на тот момент его контракт с «Ротором» не был подписан.

В прошедшем сезоне «Ротор» занял 18-е место в таблице ФНЛ-1 и покинул лигу.

Ранее сообщалось, что главным тренером команды с нового сезона будет экс-наставник «Уфы» Алексей Стукалов.

«Матч ТВ» сообщал, что срок контракта специалиста с волгоградским клубом составит два года с возможностью дальнейшего продления в случае согласия сторон. Ранее интерес к Алексею Стукалову также приписывали футбольному клубу «СКА-Хабаровск».

Фото: Официальный сайт ФК «Ротор»