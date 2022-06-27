Женская сборная Испании лишилась звёздной нападающей перед чемпионатом Европы

32-летняя футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо пропустит чемпионат Европы из-за травмы, сообщает пресс-служба национальной команды.



Эрмосо, недавно перешедшая в мексиканский клуб «Пачука» из «Барселоны», получила травму колена уже после того, как присоединилась к тренировкам со сборной.



В заявке Испании на предстоящий турнир её заменит 18-летняя футболистка «Вильярреала» Сальма Параллуэло, ранее не выступавшая за национальную команду.



Испанки считаются одними из фаворитов чемпионата Европы. Для них турнир начнётся встречей со сборной Финляндии 8 июля. Также на групповой стадии Испания сыграет с Германией и Данией. За сборную Испании на турнире выступит действующая обладательница «Золотого мяча» футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс.