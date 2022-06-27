Андрей Тихонов подтвердил своё участие в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов подтвердил своё намерение участвовать в матче ветеранов с «Зенитом». Встреча состоится за день до Суперкубка России по футболу.

«Приму ли участие в матче? Да, сыграем. Станет этот матч для меня принципиальным? Когда я выхожу на поле, для меня любой матч принципиальный. У меня задача выиграть», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стали известны составы ветеранов «Зенита» и «Спартака» на эту встречу.

Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Планируется, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 8 июля, за день до Суперкубка.

Напомним, встреча за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 19:00 мск.