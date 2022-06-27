Люсьен Фавр стал главным тренером «Ниццы»

Швейцарский специалист Люсьен Фавр назначен новым главным тренером «Ниццы», сообщается на официальном сайте французского клуба. Также было объявлено, что Кристоф Галтье, возглавлявший «орлов» в прошлом сезоне, покинул свой пост.



Фавр ранее уже руководил «Ниццей» в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. При швейцарском специалисте «орлы» стали бронзовыми призёрами чемпионата Франции, что было лучшим достижением команды более чем за 40 лет.



После работы во французском клубе Фавр провёл два с половиной сезона в дортмундской «Боруссии», откуда был уволен в декабре 2020 года.



Напомним, «Ницца» в сезоне-2021/2022 заняла в чемпионате Франции пятое место, что позволит ей сыграть в Лиге конференций. Согласно различным источникам, бывший главный тренер команды Кристоф Галтье в скором времени может возглавить «ПСЖ».