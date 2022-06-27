Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Люсьен Фавр стал главным тренером «Ниццы»

Люсьен Фавр стал главным тренером «Ниццы»
Комментарии

Швейцарский специалист Люсьен Фавр назначен новым главным тренером «Ниццы», сообщается на официальном сайте французского клуба. Также было объявлено, что Кристоф Галтье, возглавлявший «орлов» в прошлом сезоне, покинул свой пост.

Фавр ранее уже руководил «Ниццей» в сезонах-2016/2017 и 2017/2018. При швейцарском специалисте «орлы» стали бронзовыми призёрами чемпионата Франции, что было лучшим достижением команды более чем за 40 лет.

После работы во французском клубе Фавр провёл два с половиной сезона в дортмундской «Боруссии», откуда был уволен в декабре 2020 года.

Напомним, «Ницца» в сезоне-2021/2022 заняла в чемпионате Франции пятое место, что позволит ей сыграть в Лиге конференций. Согласно различным источникам, бывший главный тренер команды Кристоф Галтье в скором времени может возглавить «ПСЖ».

Новость по теме
Источник: Галтье точно возглавит «ПСЖ», «Ницца» получит меньше € 10 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022