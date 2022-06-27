Бушманов: сыграю в матче легенд «Спартака» и «Зенита». Встреча со старыми товарищами

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов сообщил, что примет участие в матче легенд красно-белых и «Зенита».
«Если я в составе, значит, приму участие. Говорили об этом. В первую очередь этот матч будет встречей со старыми знакомыми и товарищами. Но мы все спортсмены, хотя и ветераны. Когда выходишь на поле, то всегда хочешь выиграть», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести перед игрой за Суперкубок России матч ветеранов «Зенита» и «Спартака». Ожидается, что встреча пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский». Игра за Суперкубок страны состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В матче за трофей встретятся победитель минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».
- 27 июня 2022
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