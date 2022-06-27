Игрок «Ростова» Кирилл Фольмер прибыл на просмотр в грозненский «Ахмат»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер прибыл на просмотр в грозненский «Ахмат». Видеороликом об этом событии поделился официальный телеграм-канал «Ахмата».
В минувшем сезоне 22-летний российский полузащитник провёл за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Всего за ростовский клуб Фольмер сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт две результативные передачи.
Полузащитник присоединился к клубу из Ростова-на-Дону на правах свободного агента после ухода из «Уфы» в феврале 2021 года. Кирилл Фольмер является воспитанником московского «Спартака». За вторую команду красно-белых российский игрок провёл 20 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока средней линии поля в € 400 тыс.
- 27 июня 2022
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