Радимов: с удовольствием сыграл бы в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», но у меня сбор

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов признался, что с удовольствием сыграл бы в матче ветеранов санкт-петербургского клуба и московского «Спартака», но не сможет этого сделать.



«У меня с 3 по 18 июля сборы в Железноводске с «Зенитом-2». Если там какой-то день выпадает на выходной и получится прилететь, то возможно. Это чисто теоретически.



Там лететь четыре часа придётся. Хотя я бы с удовольствием увидел ребят, сыграл бы. Физическая форма оставляет желать лучшего. Если получится, то прилечу. Болельщикам будет интересно увидеть старых знакомых и футболистов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появлялась информация о том, что перед игрой за Суперкубок России может быть проведён матч ветеранов «Зенита» и «Спартака».