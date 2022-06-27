Радимов: с удовольствием сыграл бы в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака», но у меня сбор

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов признался, что с удовольствием сыграл бы в матче ветеранов санкт-петербургского клуба и московского «Спартака», но не сможет этого сделать.
«У меня с 3 по 18 июля сборы в Железноводске с «Зенитом-2». Если там какой-то день выпадает на выходной и получится прилететь, то возможно. Это чисто теоретически.
Там лететь четыре часа придётся. Хотя я бы с удовольствием увидел ребят, сыграл бы. Физическая форма оставляет желать лучшего. Если получится, то прилечу. Болельщикам будет интересно увидеть старых знакомых и футболистов», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появлялась информация о том, что перед игрой за Суперкубок России может быть проведён матч ветеранов «Зенита» и «Спартака».
- 27 июня 2022
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