Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, занимавший пост вице-президента «Лукойла», покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Причиной ухода Федуна с поста стало достижение пенсионного возраста, а также семейные обстоятельства.

​​«Леонид Федун –​ ключевой человек в истории «Лукойла» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – отметил президент «Лукойла» Вадим Воробьёв.

Напомним, Федун занял пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году. В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При нём московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.