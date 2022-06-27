Владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента «Лукойла»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, занимавший пост вице-президента «Лукойла», покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Причиной ухода Федуна с поста стало достижение пенсионного возраста, а также семейные обстоятельства.
«Леонид Федун – ключевой человек в истории «Лукойла» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – отметил президент «Лукойла» Вадим Воробьёв.
Напомним, Федун занял пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году. В 2004 году Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». При нём московский клуб становился чемпионом России (сезон-2016/2017), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017) страны.
- 27 июня 2022
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