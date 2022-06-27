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«Уже внутрь тела залезают». Мостовой — о введении Fan ID на стадионах

«Уже внутрь тела залезают». Мостовой — о введении Fan ID на стадионах
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о внедрении паспорта болельщика Fan ID на стадионах клубов РПЛ.

«Безопасность с постройками новых стадионов ушла куда-то далеко, потому что там везде камеры, полиция. Уже и в туалетах, наверное, стоят. Логика в этом есть, если говорят о безопасности. У нас и так есть безопасность: ты на стадион просто так не попадёшь, как только ты зашёл, уже все знают, что ты идёшь.

Тут можно встать на сторону болельщиков. При покупке билета и так сканируют с ног до головы, при заходе на стадион уже знают, где ты сидишь. Лишний раз возникает ощущение, что уже внутрь тела залезают. Скоро уже до смешного будет доходить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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