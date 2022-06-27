Федун — об уходе с поста вице-президента «Лукойла»: к футболу это не имеет отношения
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход с поста вице-президента «Лукойла».
«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать всё, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».
Напомним, ранее «Лукойл» объявил об уходе Федуна из-за достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. Федун был назначен на пост вице-президента компании «Лукойл» в 1994 году, а через десять лет стал владельцем московского «Спартака».
По итогам-2021/2022 московский «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в минувшем сезоне стал санкт-петербургский «Зенит».
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