«Герта» выбрала в качестве нового президента давнего фаната клуба

Новым президентом берлинской «Герты» стал Кей Бернштейн. Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

Бернштейн победил в первом туре выборов, набрав 1670 голосов. Он обошёл Фрэнка Стеффеля и Марвина Брамма.

«Спасибо за ваше доверие и возложенную на меня ответственность. Наша «старушка» лежит в реанимации, теперь мы можем вылечить её изнутри и восстановить здоровье, но только вместе. Каждый из нас является послом бренда «Герты» и должен помочь нам вернуть нашу сине-белую душу», — приводит слова Бернштейна сайт клуба.

Кей Бернштейн ранее был одним из основателей фанатского движения берлинского клуба. Он является давним болельщиком команды из столицы Германии.

Ранее пост главного тренера «Герты» занял Сандро Шварц, покинувший московское «Динамо» по окончании минувшего сезона.