Александр Кержаков: матч легенд «Спартака» и «Зенита»? Я об этом ничего не слышал
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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» и нападающий «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о возможном проведении матча легенд санкт-петербургского клуба и «Спартака».
«Матч легенд «Спартака» и «Зенита»? Я об этом ничего не слышал. Надо смотреть. Если будет время, обязательно сыграю!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз планирует провести матч легенд и ветеранов «Зенита» и «Спартака» в преддверии игры за Суперкубок России. Ожидается, что встреча легенд состоится за день до матча за Суперкубок, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В матче за Суперкубок страны также сыграют «Зенит» и «Спартак».
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