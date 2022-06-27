Александр Кержаков: матч легенд «Спартака» и «Зенита»? Я об этом ничего не слышал

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» и нападающий «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на информацию о возможном проведении матча легенд санкт-петербургского клуба и «Спартака».

«Матч легенд «Спартака» и «Зенита»? Я об этом ничего не слышал. Надо смотреть. Если будет время, обязательно сыграю!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз планирует провести матч легенд и ветеранов «Зенита» и «Спартака» в преддверии игры за Суперкубок России. Ожидается, что встреча легенд состоится за день до матча за Суперкубок, 8 июля, на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. В матче за Суперкубок страны также сыграют «Зенит» и «Спартак».