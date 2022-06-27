Мерсон — о «МЮ»: им нужно как минимум 3–4 новых игрока, чтобы побороться за 4-е место

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага ждёт самая сложная работа в его жизни.

«Если тен Хаг справится с этой перестройкой «Манчестер Юнайтед», то у него не будет задачи сложнее до конца жизни. Это огромная работа. Это самый большой клуб в мире, и он приходит к власти, когда они в подвешенном состоянии.

Ему нужно привлечь как можно больше игроков, потому что нынешний состав не позволит попасть в первую четвёрку. Им нужно привлечь определённых игроков — Френки де Йонга из «Барселоны», он хороший футболист, — а затем они должны двигаться дальше. Им нужно как минимум три или четыре игрока, чтобы побороться за четвёртое место», — приводит слова Мерсона Sky Sports.