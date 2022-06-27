В «Химках» прокомментировали уход Юрия Жиркова из клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из подмосковного клуба защитника Юрия Жиркова.



«Будет ли искаться замена Жиркову? Нет. Юрию большое спасибо за то, что он провёл эти полгода с нами. Мы так и планировали. Контракт был достаточно короткий. Если бы Юрий имел большую игровую практику, то мы бы могли продлить, но этого не произошло», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне Юрий Жирков провёл за подмосковные «Химки» три матча. 38-летний футболист не сумел отметиться результативными действиями в этих играх. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опытного российского игрока в € 250 тыс. Ранее Юрий Жирков выступал за санкт-петербургский «Зенит».