В «Химках» прокомментировали уход Юрия Жиркова из клуба
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из подмосковного клуба защитника Юрия Жиркова.
«Будет ли искаться замена Жиркову? Нет. Юрию большое спасибо за то, что он провёл эти полгода с нами. Мы так и планировали. Контракт был достаточно короткий. Если бы Юрий имел большую игровую практику, то мы бы могли продлить, но этого не произошло», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В минувшем сезоне Юрий Жирков провёл за подмосковные «Химки» три матча. 38-летний футболист не сумел отметиться результативными действиями в этих играх. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опытного российского игрока в € 250 тыс. Ранее Юрий Жирков выступал за санкт-петербургский «Зенит».
Новость по теме«Химки» объявили об уходе Юрия Жиркова
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